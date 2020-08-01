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01 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Станция столичного метро "Коммунарка" станет "Новомосковской"

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартовал в столице. Посетителей ждут на интерактивной выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Вход свободный.

"В 2024 году выставка "Станция Манеж" стала громким событием в жизни столицы. Ее посетили 226 тысяч человек. Этим летом по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы представили еще более масштабную транспортную экспозицию. Гостей ждет более 20 площадок на десяти тысячи "квадратах", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Название станции метро "Коммунарка" решили обновить – теперь она будет "Новомосковской". Для удобства пассажиров в метро появится обновленная навигация и аудиоинформирование.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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