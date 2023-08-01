Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Транспорт

Около тысячи круизных теплоходов отправились с вокзалов Москвы за 3 месяца навигации

Около тысячи круизных теплоходов отправились с вокзалов Москвы за 3 месяца навигации

Москвичам показали ситуацию на столичных дорогах

Более 500 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна

Станция Крюково после реконструкции станет многоуровневым вокзалом МЦД-3

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 80 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Собянин анонсировал открытие станции метро "Лианозово" уже осенью

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Дмитровском шоссе

Более 7 тыс аккаунтов водителей электросамокатов заблокировали в Москве с начала сезона

Около тысячи круизных теплоходов отправились с речных вокзалов Москвы за три месяца навигации. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Он напомнил, что речные вокзалы в городе являются не только транспортными объектами, но еще и местами отдыха.

Отмечается, что из столицы можно попасть в 30 крупных городов и туристических центров страны. Самые популярные направления – это Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь и Казань.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика