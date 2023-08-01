Около тысячи круизных теплоходов отправились с вокзалов Москвы за 3 месяца навигации

Около тысячи круизных теплоходов отправились с речных вокзалов Москвы за три месяца навигации. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Он напомнил, что речные вокзалы в городе являются не только транспортными объектами, но еще и местами отдыха.

Отмечается, что из столицы можно попасть в 30 крупных городов и туристических центров страны. Самые популярные направления – это Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь и Казань.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.