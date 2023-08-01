Более 7 тыс аккаунтов водителей электросамокатов заблокировали в Москве с начала сезона

Свыше семи тысяч аккаунтов заблокировано в московских сервисах аренды электросамокатов с начала сезона. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Речь идет о пользователях, которые системно нарушали правила. В департаменте добавили, что главной задачей остается повышение безопасности поездок. В июле Минтранс анонсировал дополнительные меры для пользователей СИМ, в том числе санкции для нарушителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.