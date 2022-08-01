Новости последнего часа: строительство транспортного каркаса Москвы завершат в 2023 году

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях к этой минуте. Строительство основного дорожно-транспортного каркаса Москвы завершат в 2023 году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В Госдуму внесли проект закона о запрете на усыновление детей из РФ гражданами недружественных стран.

Обманутым дольщикам в России выплатили более 100 миллиардов рублей, заявил Фонд развития территорий.