Новости последнего часа: "Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг РФ до октября

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях к этой минуте. "Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России до конца октября, заявил перевозчик.

Москвичи могут проголосовать за лучшие места для свиданий в проекте "Активный гражданин".

Израиль начал вакцинацию от коронавируса младенцев с шести месяцев, сообщил Минздрав.