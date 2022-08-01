Дополнительный поезд пустят из Москвы в Анапу

Из Москвы в Анапу пустят дополнительный поезд. Он начнет курсировать с 2 августа. Об этом сообщила федеральная пассажирская компания. Состав будет ходить через день до 10 сентября.

Такое решение приняли из-за высокого спроса. Как сообщали ранее в РЖД, всего на юг назначили свыше тысячи дополнительных рейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.