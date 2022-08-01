Новый сервис для поездок на общественном транспорте заработал в столице

Жители Москвы могут воспользоваться новым сервисом для поездок на общественном транспорте и велосипеде. В него входит безлимитный билет на весь общественный транспорт в зоне "Центральная".

Уточняется, что пользоваться данным сервисом можно в течение 30 дней.

Пока сервис работает в тестовом режиме и доступен в приложении "Метро Москвы" после обновления. Стоимость подписки составляет 2 399 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.