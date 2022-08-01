"Утро": столичный трафик оценили в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. На Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем образовался затор в направлении центра.

Скорость машин на участке Ярославского шоссе от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода не превышает 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.