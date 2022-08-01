В Москве появился новый сервис для поездок на транспорте

Новый сервис для поездок теперь доступен для жителей столицы. В него включены безлимитный билет на весь общественный транспорт в Центральной зоне на 30 дней, а также безлимитное число поездок на велосипедах "Велобайка" до 15 минут.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, москвичи смогут быстро добираться до остановок общественного транспорта на велосипеде, а также экономить до 25% средств в месяц на оплате проезда.

Уточняется, что сейчас сервис работает в тестовом режиме и доступен в приложении "Метро Москвы" после обновления. Стоимость подписки составляет 2 399 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.