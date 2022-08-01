Пробки образовались на российско-грузинской границе утром 1 августа

На российско-грузинской границе утром 1 августа вновь образовались огромные пробки. Люди вынуждены ожидать своей очереди на проезд минимум по 8 часов.

При этом туристам негде спрятаться от палящего солнца, из-за этого они остаются в салоне автомобиля с включенным на полную мощность кондиционером. Местные жители организовали для них продажу еды и воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.