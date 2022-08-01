Расписание электричек на участке Москва – Тверь изменится с 1 августа

С понедельника, 1 августа, изменится расписание движения поездов на участке Москва – Тверь.

Так, часть электричек будет отменена, у части будут увеличены интервалы движения. Кроме того, ряд поездов будут ходить от станций Химки, Сходня, Малино и обратно.

Отмечается, что данные изменения связаны с реконструкцией станции "Крюково" в Зеленограде, где строят МЦД-3. Временный график будет действовать до 14 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.