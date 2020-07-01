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01 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

На рейсах "Аэрофлота" могут разрешить выкупать блок кресел для комфортного сна

"Безопасный город": в Подмосковье на инспектора ГИБДД рухнула легковушка

"Безопасный город": курьеры на электромопедах все чаще нарушают ПДД

Новости часа: более 10 тыс человек обеспечивают безопасность на выпускных в Москве

"Мой район. Новости": автобус № 27 начнет останавливаться у станции Фирсановская МЦД-3

Новости часа: второй выход станции "Октябрьская" Кольцевой линии закрыт до 29 июня

"Техно": компания Geely прекратит продажи машин Zeekr в России

РЖД запустили сервис "Лист ожидания" для поездов южных направлений

Раздача воды началась в столичном транспорте из-за жары

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Система быстрых платежей (СБП) доступна в открытом тестовом режиме для всех пассажиров метро, МЦК, наземного и речного транспорта. До конца 2024 года действует акция: при оплате поездок через СБП можно получить кешбэк в размере 15 рублей.

"По утвержденному Стандарту работы курьерских сервисов курьеры в Москве будут проходить обязательное тестирование на знание правил безопасного вождения в городе. Сегодня в Москве работают более 100 тысяч курьеров, которые выполняют более 500 тысяч заказов в сутки", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Работа пересадки со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую изменилась на время ремонта эскалаторов. В часы пик в будни она будет закрыта.

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