Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Система быстрых платежей (СБП) доступна в открытом тестовом режиме для всех пассажиров метро, МЦК, наземного и речного транспорта. До конца 2024 года действует акция: при оплате поездок через СБП можно получить кешбэк в размере 15 рублей.

"По утвержденному Стандарту работы курьерских сервисов курьеры в Москве будут проходить обязательное тестирование на знание правил безопасного вождения в городе. Сегодня в Москве работают более 100 тысяч курьеров, которые выполняют более 500 тысяч заказов в сутки", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Работа пересадки со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую изменилась на время ремонта эскалаторов. В часы пик в будни она будет закрыта.

