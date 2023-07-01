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08:15

Транспорт

"Аэроэкспресс" отменил все рейсы во Внуково 1 и 2 июля

"Аэроэкспресс" отменил все рейсы во Внуково 1 и 2 июля

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"Аэроэкспресс" 1 и 2 июля отменил все рейсы в аэропорт Внуково из-за подготовки к запуску МЦД-4. Добраться до воздушной гавани можно на метро и наземном транспорте. Автобусы до Внуково отправляются от станций метро "Саларьево", "Филатов луг", "Китай-город", "Рассказовка" и "Юго-Западная".

Внесены изменения в расписание аэроэкспрессов и до Шереметьево. До понедельника составы ходят только с Савеловского вокзала, с остановкой на "Окружной". Рейсы отправляются с интервалом в 30 минут, однако некоторые из них отменены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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