Cемь новых станций метро появятся в ТиНАО в ближайшие два года

Cемь новых станций метро появятся в Троицкий и Новомосковский округа в ближайшие два года. При этом через 10 лет там будут работать уже 24 платформы.

До присоединения к столице на территории нынешней ТиНАО даже не было метро. Но благодаря открывшимся станциям путь до центра города теперь занимает в два раза меньше времени.

Как продвигается строительство подземки? И когда пассажиры смогут увидеть результат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.