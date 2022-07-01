В Крыму перенесли запуск железнодорожного сообщения с Херсонской и Запорожской областями

В Крыму сообщили о переносе старта железнодорожного сообщения с Херсонской и Запорожской областями. Власти региона посчитали, что сделано не все, чтобы гарантировать безопасность здоровья и жизни пассажиров.

Купленные билеты своей силы не теряют и будут действительны после корректировки расписания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

