Эксперты подвели итоги ограничения движения грузовиков по МКАД

После эксперимента на МКАД специалисты подвели итоги, и они оказались очень результативными. Выяснилось, что ограничения для фур и тяжелых грузовиков позволяют снизить интенсивность движения на 18 процентов, а временами этот показатель доходил почти до 50 процентов.

При этом скорость на трассе увеличилась приблизительно на 11 процентов, а количество аварий сократилось в два раза. При этом около 2 тысяч фур переехали на ЦКАД, но на загруженность новой трассы это никак не повлияло. На доставке товаров это тоже не отразилось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.