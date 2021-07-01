На Ярославском вокзале презентовали новейший электропоезд "Иволга 3.0". Это стопроцентная российская разработка.

Максимальная скорость поезда – 160 километров в час. Разогнаться он может за считанные секунды. Новая Иволга едет плавно и бесшумно.

Дизайн также немного изменили: у кресел теперь новая форма, и их теперь больше.

В поезде можно подзарядить телефон, а в будущем там могут появиться станции для подзарядки электросамокатов. Есть специальные места и для велосипедов.

Курсировать новые Иволги будут по МЦД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.