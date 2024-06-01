01 июня, 21:30Общество
Новости часа: интервалы авиарейсов между Москвой и Петербургом сократились
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Интервалы между авиарейсами из Москвы в Петербург и обратно сократились до 30 минут. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Сильный дождь с градом и ветром до 15 метров в секунду ожидаются в Москве вечером 1 июня. Об этом заявили МЧС.
Более 24 киклограммов рыбы поймал в Москве-реке победитель чемпионата в рамках "Рыбной недели". Об этом рассказали в оргкомитете фестиваля.