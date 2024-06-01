Участок БКЛ закроют с 22 июня

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01 июня, 21:30

Общество

Новости часа: интервалы авиарейсов между Москвой и Петербургом сократились

Новости часа: интервалы авиарейсов между Москвой и Петербургом сократились

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Участок БКЛ от "Делового центра" до "Хорошёвской" временно закроют 22 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Интервалы между авиарейсами из Москвы в Петербург и обратно сократились до 30 минут. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Сильный дождь с градом и ветром до 15 метров в секунду ожидаются в Москве вечером 1 июня. Об этом заявили МЧС.

Более 24 киклограммов рыбы поймал в Москве-реке победитель чемпионата в рамках "Рыбной недели". Об этом рассказали в оргкомитете фестиваля.

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Сюжет: Лето в Москве
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