Новости часа: интервалы авиарейсов между Москвой и Петербургом сократились

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Интервалы между авиарейсами из Москвы в Петербург и обратно сократились до 30 минут. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Сильный дождь с градом и ветром до 15 метров в секунду ожидаются в Москве вечером 1 июня. Об этом заявили МЧС.

Более 24 киклограммов рыбы поймал в Москве-реке победитель чемпионата в рамках "Рыбной недели". Об этом рассказали в оргкомитете фестиваля.