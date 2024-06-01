Новости часа: москвичи получили бесплатную воду в городском транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажирам столичного транспорта продолжают бесплатно раздавать воду из-за сильной жары, сообщает Дептранс.

В Москве арендаторы нежилой недвижимости сэкономили благодаря льготам почти 19 миллиардов рублей за три года. Об этом рассказали в комплексе градостроительной политики.

В Москве откроется новый сезон концертов "Музыка на крыше", заявили в пресс-службе ВДНХ.