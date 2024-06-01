Участок БКЛ закроют с 22 июня

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01 июня, 16:30

Транспорт

Новости часа: москвичи получили бесплатную воду в городском транспорте

Новости часа: москвичи получили бесплатную воду в городском транспорте

Москвичек в свадебных платьях заметили на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо"

"Время новых. Шоу": самокаты

"Мой район. Новости": два автобусных маршрута запустили в Северном Тушине

"Тачки": футуристичный электрокар HiPhi Z

Участок БКЛ от "Делового центра" до "Хорошёвской" временно закроют 22 июня

Новости часа: "Лето в Москве. Все на улицу" будет проходить во всех районах города

Сбой на красной ветке метро произошел из-за небольшой технической неисправности

Штрафы для нарушителей на самокатах выросли до 150 тысяч рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажирам столичного транспорта продолжают бесплатно раздавать воду из-за сильной жары, сообщает Дептранс.

В Москве арендаторы нежилой недвижимости сэкономили благодаря льготам почти 19 миллиардов рублей за три года. Об этом рассказали в комплексе градостроительной политики.

В Москве откроется новый сезон концертов "Музыка на крыше", заявили в пресс-службе ВДНХ.

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