Участок БКЛ от "Делового центра" до "Хорошёвской" временно закроют 22 июня

Пассажиров Большой кольцевой линии метро и тех, кто часто бывает в "Москва-сити", предупреждают об изменениях. С 22 июня участок от "Делового центра" до "Хорошёвской" закроют. Это связано со строительством Рублево-Архангельской линии.

Новая линия метро обеспечит новые маршруты более чем 800 тысяч москвичей. Жители северо-запада смогут экономить до 30 минут при поездках в центр и до 50 минут – до делового центра "Москва-Сити". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.