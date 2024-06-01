Участок БКЛ закроют с 22 июня

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01 июня, 09:15

Транспорт

Участок БКЛ от "Делового центра" до "Хорошёвской" временно закроют 22 июня

Участок БКЛ от "Делового центра" до "Хорошёвской" временно закроют 22 июня

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Пассажиров Большой кольцевой линии метро и тех, кто часто бывает в "Москва-сити", предупреждают об изменениях. С 22 июня участок от "Делового центра" до "Хорошёвской" закроют. Это связано со строительством Рублево-Архангельской линии.

Новая линия метро обеспечит новые маршруты более чем 800 тысяч москвичей. Жители северо-запада смогут экономить до 30 минут при поездках в центр и до 50 минут – до делового центра "Москва-Сити". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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