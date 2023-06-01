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01 июня, 22:00

Транспорт

Мест в "Сапсанах" станет вдвое больше во время июньских праздников

Мест в "Сапсанах" станет вдвое больше во время июньских праздников

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Во время июньских праздников мест в "Сапсанах" станет намного больше, сообщили в РЖД. Там уточнили, что составы некоторых поездов увеличат сразу в два раза.

В компании также рассказали, что ранее там уже столкнулись с тем, что в праздничные дни многие "Сапсаны" были заполнены на сто процентов. Поэтому такое решение стало ответом на повышенный спрос. Как отмечается, сдвоенные поезда отправятся из Москвы 9, 12 и 13 июня, а из Петербурга – 9 и 12 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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