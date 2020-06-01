Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Летом карту москвича можно будет привязать к приложению "Метро Москвы". Порядка 5 миллионов пассажиров с льготным проездом получат доступ к удобному функционалу приложения. Обучающиеся смогут приобрести проездные абонементы на телефонах разных производителей.

В Москве продолжает улучшаться транспортная сеть до новых мест притяжения горожан.

"До Южного речного вокзала мы продлили маршрут 831, с его открытия на автобусах совершена 31 тысяча поездок. К зданию вокзала сделали пешеходный переход от парка "Остров Мечты". Также в этом году в районе открылась станция "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

У "Сухаревской" облагородили входы в метро и территорию рядом. Старый вход из ТЦ заменили на современный и стильный навес, защитили от осадков выход № 1.