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Новости Московского транспорта

Жителям столицы рассказали о популярности электромобилей в Москве

Боевые роботы "Маркер" смогут охранять столичные аэропорты

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Москвичам рассказали о популярности электромобилей в столице

В России начали использовать виртуальные социальные карты в общественном транспорте

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"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 105 километров

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"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Летом карту москвича можно будет привязать к приложению "Метро Москвы". Порядка 5 миллионов пассажиров с льготным проездом получат доступ к удобному функционалу приложения. Обучающиеся смогут приобрести проездные абонементы на телефонах разных производителей.

В Москве продолжает улучшаться транспортная сеть до новых мест притяжения горожан.

"До Южного речного вокзала мы продлили маршрут 831, с его открытия на автобусах совершена 31 тысяча поездок. К зданию вокзала сделали пешеходный переход от парка "Остров Мечты". Также в этом году в районе открылась станция "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

У "Сухаревской" облагородили входы в метро и территорию рядом. Старый вход из ТЦ заменили на современный и стильный навес, защитили от осадков выход № 1.

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