Российские "Зеленые карты" перестали работать в некоторых европейских странах

Российские "Зеленые карты" перестали работать в Евросоюзе, а также в Швейцарии и Великобритании. Теперь полис приграничного страхования водителям нужно покупать на пунктах пропуска соответствующей страны. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Для передвижения по территории России на машинах, зарегистрированных в ЕС, придется приобрести российский полис ОСАГО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.