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Российские "Зеленые карты" перестали работать в некоторых европейских странах

Российские "Зеленые карты" перестали работать в некоторых европейских странах

В Госдуме предложили не наказывать автомобилистов за забытые права и полис ОСАГО

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Российские "Зеленые карты" перестали работать в Евросоюзе, а также в Швейцарии и Великобритании. Теперь полис приграничного страхования водителям нужно покупать на пунктах пропуска соответствующей страны. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Для передвижения по территории России на машинах, зарегистрированных в ЕС, придется приобрести российский полис ОСАГО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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