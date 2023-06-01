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Общество

В Госдуме предложили не наказывать автомобилистов за забытые права и полис ОСАГО

В Госдуме предложили не наказывать автомобилистов за забытые права и полис ОСАГО

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В Госдуме предложили не наказывать водителей за забытые права и полис ОСАГО. В настоящее время это влечет предупреждение или штраф в 500 рублей.

Законопроект о смягчении санкций уже подготовлен. Как считают авторы инициативы, подобные штрафы "абсурдны". Ведь автомобилисты уже давно могут предъявлять документы ГИБДД в электронном виде, используя приложение "Госуслуги.Авто". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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