В Госдуме предложили не наказывать автомобилистов за забытые права и полис ОСАГО

В Госдуме предложили не наказывать водителей за забытые права и полис ОСАГО. В настоящее время это влечет предупреждение или штраф в 500 рублей.

Законопроект о смягчении санкций уже подготовлен. Как считают авторы инициативы, подобные штрафы "абсурдны". Ведь автомобилисты уже давно могут предъявлять документы ГИБДД в электронном виде, используя приложение "Госуслуги.Авто". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.