Двухэтажные поезда запустили из центра Москвы до терминалов В и С в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево открылся новый железнодорожный вокзал. С Белорусского и Савеловского вокзалов пассажиры "Аэроэкспресса" теперь могут попасть в терминалы B и C.

Вокзал площадью почти 15 тысяч квадратных метров представляет собой двухуровневый пассажирский комплекс, через него проходит двухпутная железная дорога, которая соединяет северный и южный терминальные комплексы воздушной гавани. Прилегающую территорию благоустроили, а над платформами оборудовали стеклянные навесы.

Огромные очереди к океанариуму "Крокус Сити" образовались из-за интереса к традиционной акции ко Дню защиты детей, в рамках которой несовершеннолетние посетители до 13 лет могут бесплатно ознакомиться с экспозициями

Километровая очередь образовала и в Московский зоопарк, куда в честь Дня защиты детей, бесплатный вход до 17 лет.

Очередь из-за бесплатного входа в День защиты детей в зоопарк образовалась и в Перми. В соцсетях появилось фото и видео, где дети и взрослые стояли больше часа, очередь растянулась на десятки метров и заканчивалась лишь в соседнем квартале.

Один миллион рублей составят выплаты женщинам, которые будут удостоены звания "мать-героиня", сообщил Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями. Президент также заявил, что льготная ипотека для многодетных семей продлевается как минимум до 2023 года.

1 июня в Москве вступила в силу ковидная амнистия, которая предполагает возможность оформления компенсации штрафов за нарушение коронавирусных ограничений. Заявление нужно подать в центре госуслуг.

Кроме того, с 1 июня изменилась онлайн-форма для подачи заявки на льготную путевку в санаторий портале мэра и правительства Москвы.

В результате хлопка газа и пожара в жилом доме в Мытищах погибла женщина, еще два человека пострадали в соседних квартирах. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 17,35%, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатальонами, заявили в Народном Совете ДНР.

Директор Центра Дельфа сообщил о поиске место для строительства центра помощи дельфинам на Кубани.

Температура воздуха в столице в первый день лета превысила 24 градуса.

Все кондиционеры в поездах столичного метро переведены на летний режим работы.

Российские комплексы ПВО за сутки сбили истребитель Су-25 и вертолет, а также 7 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Гастрофестиваль "Рыбная неделя в Москве" за первые 5 дней посетили 95 тысяч человек, сообщили в мэрии столицы.

С 1 июня Турция отменила требование о предоставлении ПЦР для туристов. Сейчас эта страна – лидер по продажам путевок на лето.

По данным ассоциации туроператоров России, средний чек на летний турецкий тур составляет 160–210 тысяч рублей на двоих.

Таиланд разрешил въезд в страну без ПЦР-теста. Однако это касается только тех, кто привит вакциной "Спутник Лайт". Об этом сообщили в Генконсульстве РФ страны в Пхукете.

С 1 июня российский препарат включен в список вакцин от коронавируса, одобренных правительством Таиланда. Непривитым или не полностью вакцинированным туристам необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.

В парке «Зарядье» проходит Большой фестиваль школ искусств. Сегодня здесь с уникальной программой выступают лучшие коллективы учебных заведений, лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Число раненных при новом обстреле Донецка возросло до шести человек, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи с РСЗО и боеприпасами.

Число вакансий на рынке труда в России с марта возросло на 400 тысяч, сообщил директор ВНИИ труда.

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