Более 400 электробусов выпустят на столичные маршруты в 2022 году

За год московские власти планируют выпустить на маршруты более 400 электробусов. Это позволит снизить выброс газов на 70 тысяч тонн. Такие данные привел глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, личный электрический транспорт в столице пока занимает очень маленькую долю. Но эта сфера будет активно развиваться, так что к 2030 году количество пользователей личных электромобилей в столице вырастет в десятки раз.

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