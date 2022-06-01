Кондиционеры в поездах метро Москвы перевели на летний режим работы

Первый день лета порадовал людей теплом. Чуть больше 24 градусов показали днем метестанции на ВДНХ и на Балчуге 1 июня.

На летний режим перешло и столичное метро. Там при необходимости корректируют температуру в кондиционерах, ими оснащены почти четыре тысячи вагонов. Об этом сообщил департамент транспорта.

Также пассажиров просят не открывать форточки там, где есть наклейка со снежинкой. Сотрудники лаборатории микроклимата ежедневно следят за температурой на станциях. В данный момент она соответствует норме. Менять режим работы вентиляционных шахт будут по мере необходимости, например с наступлением жаркой погоды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.