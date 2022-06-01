"Аэроэкспрессы" запустили до терминалов В и С Шереметьево

Комфортабельные "Аэроэкспрессы" запустили прямо до терминалов В и С в Шереметьево. Раньше поезда туда не ходили. Теперь же двухэтажный состав подвезет практически до дверей.

Сколько времени займет дорога от экспресса до стойки регистрации вылета? Изменятся ли цены и расписание? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.