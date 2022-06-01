Двухэтажные поезда запустили из центра Москвы до терминалов В и С в Шереметьево

Новый железнодорожный терминал открылся в Шереметьево. Теперь пассажиры могут напрямую доехать из центра Москвы до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что каждый девятый пассажир воспользовался поездом "Аэроэкспресса" в аэропорт или из аэропорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.