Пассажиры "Аэроэкспресса" могут попасть в терминалы B и C Шереметьево

В Шереметьево запускают прямое железнодорожное сообщение в терминалы В и С. Раньше поезда "Аэроэкспресс" туда не ходили, приходилось выбирать автобусы или такси.

Сколько времени теперь смогут экономить пассажиры? И как часто будут ходить экспрессы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.