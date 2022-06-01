Поезда "Аэроэкспресс" запустили в терминалы В и С Шереметьево

В Шереметьево запускают прямое железнодорожное сообщение в терминалы В и С. Раньше поезда "Аэроэкспресс" туда не ходили, приходилось выбирать автобусы или такси.

О том, сколько времени теперь смогут экономить пассажиры, – в эфире телеканала Москва 24.