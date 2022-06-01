В Подмосковье могут отменить оплату наличными на транспорте

В Подмосковье хотят отменить в автобусах оплату наличными. Пытаясь сэкономить время, водители занимаются сбором денег прямо в пути.

В 2021 году за такие нарушения выписали более семи тысяч постановлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

