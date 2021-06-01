Россия продлила ограничение на полеты в Турцию до 21 июня

Российские туристы, которые собирались в Турцию, теперь решают, что делать с путевкой. Страну закрыли еще как минимум на три недели.

Российский юг уже забит под завязку. Правда, открылись еще восемь стран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.