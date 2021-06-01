Специалист рассказал об обстановке на столичных дорогах

Специалист центра организации дорожного движения рассказал об обстановке на дорогах столицы. По словам Степана Кузнецова, движение в городе оценивается в 5 баллов.

Наблюдается плотный трафик на внутренней стороне МКАД из-за ДТП в пятой полосе движения на 46-м километре. Там затор растянулся на 5 километров. Он начинается от развязки с улицей Павла Фитина. На месте уже работают 2 экипажа ГИБДД.

На 94-м километре внешней стороны МКАД грузовой автомобиль столкнулся с легковым. Они находятся на 2-й и 3-й полосах движения по направлению к Осташковскому шоссе. Затор растянулся до 5 километров. На месте работает экипаж ГИБДД и бригада скорой помощи.

Подробнее о ситуации на дорогах – в эфире телеканала Москва 24.