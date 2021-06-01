ЦОДД оценивает ситуацию на столичных дорогах в 3 балла.
По Ярославскому шоссе трудно проехать в сторону центра от МКАД до Проспекта мира. Там водители могут потерять около 30–40 минут.
На Варшавском шоссе поток притормаживает в центр от улицы Подольских Курсантов до Кантемировской. Скорость движения на этом участке не выше 25 километров в час.
На Садовом кольце есть затор в районе станции метро "Сухаревская". Скорость движения там не выше 15 километров в час.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.