Проезд на московских речных электросудах обойдется в 150 и 300 рублей

На речных электросудах начал действовать сезонный тариф. С 1 мая стоимость проезда по нему в будни составит 150 рублей, а в выходные и праздничные дни – 300 рублей.

Оплатить проезд можно билетом "Кошелек" по карте "Тройка", банковской картой или по биометрии, а также через СБП. Прокатиться на экологичном транспорте бесплатно смогут владельцы билетов "Единый" на 90 и 365 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.