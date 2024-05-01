Москвичи смогут оплатить поездки на электросудах по сезонным тарифам

С 1 мая поездки на московских электросудах можно оплачивать по сезонным тарифам. Стоимость поездки в будни составит 150 рублей, в выходные и праздники – 300 рублей.

Оплатить проезд можно билетом "Кошелек" по карте "Тройка", банковской картой или по биометрии, а также в открытом тестовом режиме через СБП. Прокатиться на экологичном транспорте бесплатно смогут владельцы билетов "Единый" на 90 и 365 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.