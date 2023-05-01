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09:15

Транспорт

Все парковки в Москве будут бесплатными 1, 8 и 9 мая

Все парковки в Москве будут бесплатными 1, 8 и 9 мая

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Все парковки в Москве будут бесплатными 1, 8 и 9 мая. Водителям 7 мая нужно будет оплачивать стоянки только с тарифами 380 и 450 рублей в час. В обычном режиме все дни без исключений работают только парковки со шлагбаумом. Власти города обещают, что это не повлияет на загруженность, в майские выходные в столице ожидается меньше машин.

Для тех, кто планирует уехать на праздники за город, изменили расписание электричек. 1 и 9 мая составы будут ходить по расписанию воскресенья, а 6, 7 и 8 движение будет осуществляться по графику субботы. Также назначили дополнительные поезда. Их запустят на Курском, Павелецком, Казанском и Киевском направлениях. В День Победы 19 поездов сделают дополнительную остановку на станции Поклонная для всех желающих посетить Поклонную гору.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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