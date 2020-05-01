Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Стартовал новый сезон речной пассажирской навигации. Количество прогулочных маршрутов в Москве в этом году увеличилось до 10. Все суда проходят обязательную подготовку, чтобы поездки были комфортными и безопасными.

Также в городе готовятся к запуску двух новых линий МЦД. Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, на Нижегородском радиусе МЦД-4 на 7 станциях обновляют инфраструктуру, на будущем пригородном вокзале Железнодорожная ведется реконструкция, еще один вокзал — Ольгино — строится с нуля.

"Практически полностью будет перестроена конечная станция МЦД-4 Железнодорожная. В Подмосковье появится просторный пригородный вокзал европейского уровня с лифтами, эскалаторами, турникетами. Это основная транспортная точка для местных жителей, которые очень ждут сокращения интервалов движения, обновленного подвижного состава и возможности бесплатно пересаживаться на метро и МЦК", – заявил Ликсутов.