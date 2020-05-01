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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Мой район. Навигатор": 30 станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы

ЦОДД предупредил о 9-бальных заторах на дорогах Москвы в вечерний час пик

Новости часа: для блогера Блиновской запросили домашний арест

Новости часа: движение по трассе М-12 от Москвы до Казани откроют к концу 2023 года

Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

Новости часа: более 10 человек получили ранения после обстрела Донецка украинской армией

Новости часа: Собянин рассказал об открытии Южного речного вокзала в столице

"Актуальный репортаж": между Шанхаем и Ханчжоу построят первую линию гиперлупа

Эксперты сообщили, что хорды разгрузили существующие магистрали Москвы на 20%

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Стартовал новый сезон речной пассажирской навигации. Количество прогулочных маршрутов в Москве в этом году увеличилось до 10. Все суда проходят обязательную подготовку, чтобы поездки были комфортными и безопасными.

Также в городе готовятся к запуску двух новых линий МЦД. Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, на Нижегородском радиусе МЦД-4 на 7 станциях обновляют инфраструктуру, на будущем пригородном вокзале Железнодорожная ведется реконструкция, еще один вокзал — Ольгино — строится с нуля.

"Практически полностью будет перестроена конечная станция МЦД-4 Железнодорожная. В Подмосковье появится просторный пригородный вокзал европейского уровня с лифтами, эскалаторами, турникетами. Это основная транспортная точка для местных жителей, которые очень ждут сокращения интервалов движения, обновленного подвижного состава и возможности бесплатно пересаживаться на метро и МЦК", – заявил Ликсутов.

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