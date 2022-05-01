Еще два мотопарада пройдут в столице в этом сезоне. Об этом сообщают департаменте транспорта Москвы.

Накануне байкеры проехали по улицам Москвы огромной колонной. Те, кто пропустил это яркое зрелище, смогут увидеть подобное в июне и сентябре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.