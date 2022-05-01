В Москве улучшат велоинфраструктуру

В Москве в этом году появятся 20 новых крытых велопаркингов. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Они будут оборудованы видеонаблюдением и вместят до 50 велосипедов и самокатов.

В столице уже возобновился велосезон. О тарифах на прокат – в сюжете телеканала Москва 24.