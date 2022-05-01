В Москву прибыла колонна участников всероссийского автопробега

В Москву прибыла колонна участников всероссийского первомайского автопробега профсоюзов. По столице автоколонна проехала от проспекта Академика Сахарова до Поклонной горы.

В парке Победы участники возложили цветы к Вечному огню, а также посетили музей Великой Отечественной войны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.