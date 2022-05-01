По Москве-реке начал курсировать речной трамвайчик "Москва-1"

По Москве-реке снова начал курсировать речной трамвайчик "Москва-1". Его маршрут пролегает от Северного речного вокзала до причала Захарково.

Отходит судно раз в час. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.