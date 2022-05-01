27 самолетов американской лизинговой компании перевели на внутренние рейсы в РФ

27 самолетов, принадлежащих американской лизинговой компании, перевели на внутренние рейсы. Таким образом, воздушные суда не смогут арестовать из-за санкций.

В России остаются еще несколько сотен самолетов, которые в любой момент могут отобрать западные владельцы. Как этого избежать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.