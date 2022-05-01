Компенсационные автобусы запущены в период закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро

Для удобства пассажиров на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро запустили три маршрута автобусов. Первый следует от станции "Волжская" до "Текстильщиков". Второй также от "Волжской", но уже до станции "Дубровка". А третий от "Печатников" до "Дубровки".

Всего по этим маршрутам будут курсировать 200 автобусов. Проехать на них можно будет с половины шестого утра и до двух часов ночи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.