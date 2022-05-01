В Москве закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Не работают 4 станции – "Дубровка", "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская".

Там строят пересадку на большое кольцо. Движение откроют к 9 мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.