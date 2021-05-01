"Уральские авиалинии" объяснили задержки рейсов из Домодедова

Компания "Уральские авиалинии" объяснила задержку четырех своих рейсов в Домодедове. Причинами называются плохая погода в предыдущих пунктах назначения, регламент аэропортов и ожидание трансферных пассажиров.

Так перевозчик прокомментировал сообщения о массовых задержках рейсов. В "Уральских авиалиниях" уверяют – всем пассажирам на время задержек предоставляются дополнительные услуги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.