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Новости

01 мая 2021, 21:30

Транспорт

"Уральские авиалинии" объяснили задержки рейсов из Домодедова

"Уральские авиалинии" объяснили задержки рейсов из Домодедова

С 1 по 23 мая не будет работать участок Люблинско-Дмитровской линии метро

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Компания "Уральские авиалинии" объяснила задержку четырех своих рейсов в Домодедове. Причинами называются плохая погода в предыдущих пунктах назначения, регламент аэропортов и ожидание трансферных пассажиров.

Так перевозчик прокомментировал сообщения о массовых задержках рейсов. В "Уральских авиалиниях" уверяют – всем пассажирам на время задержек предоставляются дополнительные услуги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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