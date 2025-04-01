01 апреля, 07:30Транспорт
В одном из городов Камчатки остановилось автобусное сообщение
Жители города в Камчатском крае с утра остались без общественного транспорта. Несколько автобусных маршрутов перестали выходить на линии. В администрации пояснили, что контракт с перевозчиком завершился, а новый договор заключить не успели.
Когда автобусы вернутся на маршруты – пока не известно. Местные жители добираются на работу на личных автомобилях и подвозят друг друга. Студенты перешли на удаленное обучение.
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