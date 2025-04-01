В одном из городов Камчатки остановилось автобусное сообщение

Жители города в Камчатском крае с утра остались без общественного транспорта. Несколько автобусных маршрутов перестали выходить на линии. В администрации пояснили, что контракт с перевозчиком завершился, а новый договор заключить не успели.

Когда автобусы вернутся на маршруты – пока не известно. Местные жители добираются на работу на личных автомобилях и подвозят друг друга. Студенты перешли на удаленное обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.