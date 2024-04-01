01 апреля, 20:00Транспорт
Новости часа: поезда на МЦД-3 будут ходить по временному расписанию с 5 по 7 апреля
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 5 по 7 апреля. Об этом сообщили в Дептрансе.
В Москве усилили контроль за канализационными сооружениями из-за паводка, заявили в Роспотребнадзоре.
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