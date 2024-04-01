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Новости

01 апреля, 20:00

Транспорт

Новости часа: поезда на МЦД-3 будут ходить по временному расписанию с 5 по 7 апреля

Новости часа: поезда на МЦД-3 будут ходить по временному расписанию с 5 по 7 апреля

Столичный Дептранс напомнил об изменениях в расписании движения поездов на МЦД-3

Хаб Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность для жителей трех районов Москвы

"Мой район. Новости": беспилотный поезд "Ласточка" представили в Москве

Новости часа: для жителей Ховрина построят еще одну поликлинику

Станция Петровско-Разумовская станет одним из крупных столичных транспортных хабов

Путин поручил сократить время досмотра грузового транспорта на госгранице до 10 минут

Новости часа: транспортную связку построят на МСД вдоль Каспийской улицы – Собянин

ГОСТ для электровелосипедов разработали в столичном Дептрансе

Ремонт эскалатора в переходе с "Комсомольской" на Сокольническую линию начнется 3 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 5 по 7 апреля. Об этом сообщили в Дептрансе.

В Москве усилили контроль за канализационными сооружениями из-за паводка, заявили в Роспотребнадзоре.

Незаконные строения шиномонтажного комплекса снесли на северо-западе Москвы. Об этом рассказали в госинспекции по недвижимости.

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