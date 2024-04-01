Новости часа: поезда на МЦД-3 будут ходить по временному расписанию с 5 по 7 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 5 по 7 апреля. Об этом сообщили в Дептрансе.

В Москве усилили контроль за канализационными сооружениями из-за паводка, заявили в Роспотребнадзоре.

Незаконные строения шиномонтажного комплекса снесли на северо-западе Москвы. Об этом рассказали в госинспекции по недвижимости.