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01 апреля, 18:15

Транспорт

Столичный Дептранс напомнил об изменениях в расписании движения поездов на МЦД-3

Столичный Дептранс напомнил об изменениях в расписании движения поездов на МЦД-3

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С пятницы, 5 апреля, по воскресенье, 7 апреля, на МЦД-3 изменится график движения поездов. Об этом жителям столицы напомнили в Дептрансе.

Так, 5 апреля на Ленинградском направлении с 20:00 до конца движения поездов интервал будет увеличен до 20 минут, при этом часть поездов будет отменена. Кроме того, 6 и 7 апреля на том же направлении с 10:00 до 12:30 поезда не будут курсировать от Ленинградского вокзала до Зеленограда – Крюково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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